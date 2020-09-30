Вихідні та свята у 2021 році: коли українці будуть «гуляти», а коли відпрацьовувати

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 30 вересня ухвалив розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». Вихідними днями у наступному році стануть 8 січня, 23 серпня та 15 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у розпорядженні Кабміну, у 2021 році для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, переносяться робочі дні з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня ; п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня. Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

«Таким перенесенням прогнозовано створення сприятливих умов для відзначення свят та відпочинку протягом чотирьох днів підряд. Відпрацювання додаткових вихідних днів запропоноване в межах відповідного місяця, що сприятиме збереженню норми тривалості робочого часу. Тому зазначене перенесення робочих днів не призведе до порушення балансу робочого часу впродовж року, зменшення фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок», - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження Кабміну.

Як йдеться у пояснювальній записці до розпорядження, рішення розроблено з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів у 2021 році, а також завчасного планування громадянами свого відпочинку.