МОЗ оновило перелік зон: у «червоній» - 35 країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн зеленої та червоної зон станом на 9 жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 9 жовтня цей показник складає 143,4 активних випадків на 100 тис населення.

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У "червоний" віднесено 35 країн, зокрема, США, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чеська Республіка, Республіка Молдова.

По 15 країнам немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Угорщина, Польща, Білорусь, Болгарія, Туреччина, Греція, Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538. Також за добу померло 89 інфікованих, від початку епідемії - 4 779.