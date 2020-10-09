МОЗ оновило перелік зон: у «червоній» - 35 країн
Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.
У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.
Так, в Україні станом на 9 жовтня цей показник складає 143,4 активних випадків на 100 тис населення.
У "червоний" віднесено 35 країн, зокрема, США, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чеська Республіка, Республіка Молдова.
По 15 країнам немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.
У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Угорщина, Польща, Білорусь, Болгарія, Туреччина, Греція, Єгипет.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538. Також за добу померло 89 інфікованих, від початку епідемії - 4 779.