В Україні випустили марки із сучасною військовою технікою

Укрпошта спільно з Укроборонпромом із 9 жовтня вводить в обіг марки "Бронетранспортер "БТР-4МВ1" та "Система БМ-21УМ "Берест" із серії "Національна військова техніка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

«Укрпошта спільно з Державним концерном “Укроборонпром” 9 жовтня вводить в обіг марки "Бронетранспортер "БТР-4МВ1" та "Система БМ-21УМ "Берест" із серії "Національна військова техніка". Обидві бойові машини виготовлені на заводах, що входять до складу Укроборонпрому», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дизайн поштових марок, конвертів та штемпеля “Перший день” виконали художники Олександр та Сергій Харуки.

За інформацією гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, це вже третій випуск марок, сюжетами яких стала сучасна військова техніка України.

У розробці обох ескізів були враховані зразки техніки підприємства Укроборонпрому, які виробляють для захисників на Сході України.

Наклад кожної марки – 130 тисяч примірників, номінал – 9 грн, повідомили в пресслужбі.

Фото: Укроборонпром