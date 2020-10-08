В Україні випустили марки із сучасною військовою технікою

В Україні випустили марки із сучасною військовою технікою

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Укрінформ
Укрпошта спільно з Укроборонпромом із 9 жовтня вводить в обіг марки "Бронетранспортер "БТР-4МВ1" та "Система БМ-21УМ "Берест" із серії "Національна військова техніка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

«Укрпошта спільно з Державним концерном “Укроборонпром” 9 жовтня вводить в обіг марки "Бронетранспортер "БТР-4МВ1" та "Система БМ-21УМ "Берест" із серії "Національна військова техніка". Обидві бойові машини виготовлені на заводах, що входять до складу Укроборонпрому», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дизайн поштових марок, конвертів та штемпеля “Перший день” виконали художники Олександр та Сергій Харуки.

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За інформацією гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, це вже третій випуск марок, сюжетами яких стала сучасна військова техніка України.

У розробці обох ескізів були враховані зразки техніки підприємства Укроборонпрому, які виробляють для захисників на Сході України.

Наклад кожної марки – 130 тисяч примірників, номінал – 9 грн, повідомили в пресслужбі.

Фото: Укроборонпром

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