Суд скасував виправні роботи для Кольченка

Суд скасував виправні роботи для Кольченка

Укрінформ
Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції щодо призначення ексбранцю Кремля Олександру Кольченку 40 годин громадських робіт.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Постанову скасовано, провадження – закрито», - поінформувала Геведзе.

Як повідомлялося, 10 серпня українські активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Читайте також: Сенцов — про вирок Кольченку: Ми що, вже живемо у Росії чи Білорусі?

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-