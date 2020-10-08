Суд скасував виправні роботи для Кольченка
Укрінформ
Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції щодо призначення ексбранцю Кремля Олександру Кольченку 40 годин громадських робіт.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.
«Постанову скасовано, провадження – закрито», - поінформувала Геведзе.
Як повідомлялося, 10 серпня українські активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.
Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.
Поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.
11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.