Суд скасував виправні роботи для Кольченка

Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції щодо призначення ексбранцю Кремля Олександру Кольченку 40 годин громадських робіт.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Постанову скасовано, провадження – закрито», - поінформувала Геведзе.

Як повідомлялося, 10 серпня українські активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.