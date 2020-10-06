Катастрофа Ан-26: «Антонов» закликає утриматись від публікації фрагментів висновків

Публікація деякими ЗМІ матеріалів комісії з розслідування катастрофи літака Ан-26Ш, внаслідок якої загинув екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних сил, є неприпустимою, а оприлюднені фрагментарні дані не є офіційною оцінкою підприємства щодо причин падіння літака.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба ДП «Антонов».

«ДП «Антонов» повідомляє, що «Аналіз розвитку авіаційної події з літаком Ан-26Ш №76 25.09.2020, розміщений на ресурсі «Страна.UA», не є офіційною оцінкою підприємства щодо причин падіння літака. Подана оцінка ситуації була зроблена льотчиком-випробувачем 1 класу О.М. Пахольченком на основі даних, отриманих неофіційним шляхом, власного досвіду та бачення ситуації. Зазначений «Аналіз» є конфіденційним документом, призначеним для розгляду професійними авіаційними фахівцями, які входять до складу комісії з розслідування катастрофи. Олександр Миколайович жодним чином не надавав цього документу для публікації та згоди на його поширення на будь-якому інформаційному ресурсі», - йдеться в повідомленні.

В ДП «Антонов» звернулись до представників ЗМІ з проханням дотримуватися журналістської етики, припинити поширення окремих фрагментів документу, а також утриматися від коментарів з метою запобігання формуванню хибної оцінки причин катастрофи Ан-26Ш.

«Згідно з чинними правилами розслідування авіаційних подій та інцидентів авіації Збройних сил України, розголошення відомостей щодо матеріалів розслідування є неприпустимим. Крім того, дотримуючись етичних норм, професійні фахівці завжди утримуються від публічних коментарів можливих причин катастроф до завершення офіційного розслідування», - наголосили в пресслужбі.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Загинули 26 осіб, один курсант перебуває у госпіталі.

Літак розбився під час навчально-тренувального польоту. За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).