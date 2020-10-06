Бундесвер відправив літак до Києва, щоб забрати на лікування українських бійців

Бундесвер відправив літак до Києва, щоб забрати на лікування українських бійців

Укрінформ
Літак медичної служби Бундесверу вилетів із Кельна до Києва, щоб забрати на лікування до Німеччини українських бійців, поранених у боях на сході України.

Про це, як передає Укрінформ, повідомили в Twitter німецькі ВПС.

Німецькі медики підготували до транспортування 13 важкопоранених, яких планується доставити до ФРН цього ж дня, 6 жовтня.

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Із 2014 року це вже 10-та група поранених українських бійців, яких лікуватимуть у госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці та Ульмі. Загалом за цей час курс лікування пройшли понад 125 військовослужбовців Збройних сил України. Німеччина прийняла найбільшу кількість поранених із України.

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