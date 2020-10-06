Бундесвер відправив літак до Києва, щоб забрати на лікування українських бійців

Літак медичної служби Бундесверу вилетів із Кельна до Києва, щоб забрати на лікування до Німеччини українських бійців, поранених у боях на сході України.

Про це, як передає Укрінформ, повідомили в Twitter німецькі ВПС.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der 🇺🇦 zur weiteren Behandlung nach 🇩🇪. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in🇩🇪 mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die🇺🇦. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020

Німецькі медики підготували до транспортування 13 важкопоранених, яких планується доставити до ФРН цього ж дня, 6 жовтня.

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Із 2014 року це вже 10-та група поранених українських бійців, яких лікуватимуть у госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці та Ульмі. Загалом за цей час курс лікування пройшли понад 125 військовослужбовців Збройних сил України. Німеччина прийняла найбільшу кількість поранених із України.