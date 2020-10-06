СБУ «накрила» підпільну мережу з виробництва харчових фальсифікатів на 20 мільйонів

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка займалася промисловим виробництвом фальсифікованої харчової продукції на суму понад 20 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, фігуранти налагодили без дозвільних документів виготовлення і фасування кави, спецій, приправ, макаронних виробів, желе і цукру, які не відповідають вимогам ДСТУ. Підпільні виробничі цехи вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської областей.

СБУ викрила мережу з виробництва фальсифікованих продуктів / Фото: ssu.gov.ua

Установлено, що продукцію виготовляли в антисанітарних умовах, з порушенням вимог державних стандартів під виглядом відомих торговельних марок. Готовий фальсифікат реалізовували у різних регіонах України, у тому числі через торгову мережу на тимчасово не підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

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«Для недопущення завдання шкоди здоров’ю громадян правоохоронці провели понад 20 обшуків у підпільних цехах фігурантів, де вилучили більш як 600 тонн небезпечних товарів орієнтовною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Також виявлено 6 ліній промислового обладнання для виробництва фальсифікату, чорнову бухгалтерію, поліграфічну продукцію та плівку для фасування незаконно виготовленої продукції», - уточнюється у повідомленні.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до незаконної діяльності осіб.