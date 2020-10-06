СБУ «накрила» підпільну мережу з виробництва харчових фальсифікатів на 20 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми даними слідства, фігуранти налагодили без дозвільних документів виготовлення і фасування кави, спецій, приправ, макаронних виробів, желе і цукру, які не відповідають вимогам ДСТУ. Підпільні виробничі цехи вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської областей.СБУ викрила мережу з виробництва фальсифікованих продуктів / Фото: ssu.gov.ua
Установлено, що продукцію виготовляли в антисанітарних умовах, з порушенням вимог державних стандартів під виглядом відомих торговельних марок. Готовий фальсифікат реалізовували у різних регіонах України, у тому числі через торгову мережу на тимчасово не підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.
«Для недопущення завдання шкоди здоров’ю громадян правоохоронці провели понад 20 обшуків у підпільних цехах фігурантів, де вилучили більш як 600 тонн небезпечних товарів орієнтовною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Також виявлено 6 ліній промислового обладнання для виробництва фальсифікату, чорнову бухгалтерію, поліграфічну продукцію та плівку для фасування незаконно виготовленої продукції», - уточнюється у повідомленні.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до незаконної діяльності осіб.