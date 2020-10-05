У МВС для пошуку осіб з COVID-19 хочуть задіяти собак

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС, про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук на вебінарі.

Як зазначається, 5 жовтня Консультативна місія ЄС (EUAM) провела вебінар із доцентом ветеринарного факультету університету Гельсінкі Анною Гієльм-Бйоркман про те, як правильно тренувати собак-нюхачів для виявлення людей з ознаками COVID-19. Уперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня.

У МВС поінформували, що собаки-нюхачі, які наразі працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту пасажирів, що прибувають.

«Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажирові пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Фінський досвід потім почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії та Франції, які теж тренують собак розпізнавати COVID-19.

«Використання собак для виявлення COVID-19 - це справді новаторська ініціатива. EUAM має честь мати можливість сприяти передачі знань в Україну. Це є частиною підтримки КМЄС для надання допомоги українцям партнери борються з пандемією. Ми сподіваємось розвинути цю ініціативу в найближчі місяці », – сказав керівник місії КМЄС Антті Хартікайнен.

Зі свого боку заступниця глави МВС, зазначила, що для України досвід ЄС у цій сфері є дуже важливим.

Ковальчук наголосила, що за час пандемії в Україні інфікувалося більше 6 тисяч працівників системи МВС, 16 з них померли.

«Тому той досвід, яким з нами діляться європейські колеги, - це додаткові можливості, які варто досліджувати і використовувати», – зазначила вона.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3774.