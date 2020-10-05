З 1 вересня 2021 року держоргани не зможуть вимагати в українців паперові документи

З 1 вересня 2021 року державні органи влади не зможуть вимагати в українців паперові документи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час “Diia Summit”.

"Нам потрібно було знайти щось, що змусить державу швидше трансформуватися, швидше рухатися....Ми знайшли таке рішення. І з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати в українців паперові документи", - сказав Федоров.

Він зазначив, що це рішення було обговорене і з Президентом України Володимиром Зеленським, і з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він підкреслив, що Мінцифри допомогатиме всім відомствам "пройти цей шлях" і створить необхідну для цього інфраструктуру.

"Ми будемо про це комунікувати, ми будемо подавати в Раду відповідні закони. Ми зробимо все, щоб з 1 вересня, коли українець приходить в державний орган, в нього не вимагали папірець", - підкреслив Федоров.

Він наголосив, що завдяки цьому Україна за 2 роки стане країною №1 в світі з точки зору цифрової трансформації.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 жовтня заявив, що для України 2021 рік стане початком входження у режим “paper less”, коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.