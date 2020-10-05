Зеленський: 2021 рік стане початком режиму “paper less” - більше жодних паперів
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на презентації нових сервісів та цифрових послуг “Diia Summit”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“2021 рік стане початком входження країни у режим “paper less”, тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і, що найважливіше, — жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг”, - сказав Президент.
Презентація нових сервісів та цифрових послуг «Diia Summit» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Водночас він підкреслив, що упродовж останнього року Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові водійські права, та першою країною у світі, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.
“Це лише десята частина ввід наших великих планів і лише початок на шляху до цифрової держави, де 100 % послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем”, - зазначив глава держави.
Зеленський переконаний, що “цифрова Україна” — це не лише зручно, але це і потужний економічний розвиток, адже, за його словами, частка цифрової економіки у світі дуже швидко зростає.