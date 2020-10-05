Зеленський: 2021 рік стане початком режиму “paper less” - більше жодних паперів

Україна з наступного року розпочне входження до режиму “paper less”, коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на презентації нових сервісів та цифрових послуг “Diia Summit”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“2021 рік стане початком входження країни у режим “paper less”, тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і, що найважливіше, — жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг”, - сказав Президент.

Презентація нових сервісів та цифрових послуг «Diia Summit» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Водночас він підкреслив, що упродовж останнього року Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові водійські права, та першою країною у світі, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

“Це лише десята частина ввід наших великих планів і лише початок на шляху до цифрової держави, де 100 % послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем”, - зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що “цифрова Україна” — це не лише зручно, але це і потужний економічний розвиток, адже, за його словами, частка цифрової економіки у світі дуже швидко зростає.