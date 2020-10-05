У справі про підпал Tesla Богдана є «серйозні напрацювання» - голова Нацполіції

У рамках кримінального провадження щодо підпалу автомобіля Tesla, який належить колишньому голові Офісу Президента Андрію Богдану, є серйозні напрацювання.

Про це у інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова НПУ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Слідство триває, і в нас є достатньо серйозні напрацювання», - сказав Клименко.

Водночас він зазначив, що не може розкрити подробиць розслідування: «По завершенню слідства слідчий вийде і розкаже про результат».

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Як повідомлялося, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля у Дніпровському районі Києва. Tesla, яку було пошкоджено вогнем, належить колишньому керівникові Офісу Президента Андрію Богдану.

Зі свого боку Богдан прокоментував підпал свого автомобіля Tesla S і заявив, що розцінює це як погрозу від влади.