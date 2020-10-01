Сьогодні - Міжнародний день людей похилого віку

Сьогодні - Міжнародний день людей похилого віку

Укрінформ
У світі 1 жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку.

Як передає Укрінформ, його запроваджено з ініціативи ООН.

У 2020 році виповнюється 75 років з дня заснування Організації Об'єднаних Націй і 30 років з дня встановлення Міжнародного дня людей похилого віку.

Крім того, цей рік також був проголошений Роком медсестри та акушерки. Цьогорічний Міжнародний день людей похилого віку підкреслює роль медичних працівників в охороні здоров'я літніх людей. При цьому особлива увага приділяється медичним професіям пов’язаним з доглядом за людьми похилого віку, а також ролі жінок в цій справі.

За оцінками спеціалістів, нині в світі налічується майже 700 мільйонів людей старше 60 років. Передбачається, що до 2050 року їх кількість сягне двох мільярдів, що буде дорівнювати 20% світового населення. Все це свідчить про те, що особливим потребам і проблемам багатьох літніх людей необхідно приділяти особливу увагу. Не менш важливою є і та обставина, що більшість чоловіків і жінок похилого віку можуть і надалі робити важливий внесок у функціонування суспільства, якщо їм будуть гарантовані для цього відповідні умови.

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Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і також відзначає сьогодні День людей похилого віку. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року.

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