Справа Марківа: у Мілані почалося друге судове засідання щодо апеляції
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, на цьому засіданні присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Українська громада в Італії влаштувала акцію на підтримку Віталія Марківа. Близько 40 з плакатами та прапорами стоять під будівлею суду.
Сьогодні суд має вирішити, чи долучати до справи додаткові докази, на яких наполягає сторона захисту. Зокрема, йдеться про нових свідків, яких вдалося виявити і допитати українській стороні, експертні висновки, а також фільм-розслідування «Не в тому місці, не в той час».В Італії почалося друге судове засідання з розгляду апеляції у справі нацгвардійця Марківа / Фото: Наталка Кудрик (Радіо Свобода)
Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.
У МВС України заявили, що Марківа засудили за злочин, якого він не скоював, і наголосили, що очікують від апеляційного суду Мілана «лише одного можливого вироку - виправдального".
Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.
Разом із ним над фільмом працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.