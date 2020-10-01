Справа Марківа: у Мілані почалося друге судове засідання щодо апеляції

В апеляційному суді Мілана розпочалося друге судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, на цьому засіданні присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Українська громада в Італії влаштувала акцію на підтримку Віталія Марківа. Близько 40 з плакатами та прапорами стоять під будівлею суду.

Сьогодні суд має вирішити, чи долучати до справи додаткові докази, на яких наполягає сторона захисту. Зокрема, йдеться про нових свідків, яких вдалося виявити і допитати українській стороні, експертні висновки, а також фільм-розслідування «Не в тому місці, не в той час».

В Італії почалося друге судове засідання з розгляду апеляції у справі нацгвардійця Марківа / Фото: Наталка Кудрик (Радіо Свобода)

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

У МВС України заявили, що Марківа засудили за злочин, якого він не скоював, і наголосили, що очікують від апеляційного суду Мілана «лише одного можливого вироку - виправдального".

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Разом із ним над фільмом працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.