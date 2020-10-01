В Україні з 1 жовтня водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами
Укрінформ
В Україні з 1 жовтня по 1 травня учасники дорожнього руху на заміських дорогах повинні їздити з увімкненими фарами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція в Фейсбуці.
"Добіг кінця вересень і дощем він прямо-таки натякає: на порозі жовтень. Всі водії знають важливе правило: вже з 1 жовтня до 1 травня на дорогах поза населеними пунктами мають бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар", - йдеться у повідомленні.
Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання в будь-який час доби.