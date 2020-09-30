Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від вартості вкраденого – МВС

Після внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення авто відтепер для викрадачів авто запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься, виходячи з вартості викраденого автомобіля.

Про це у Фейсбуці написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, повідомляє Укрінформ.

"Днями почали діяти зміни до Кримінального кодексу, які збільшують покарання за викрадення автомобілів. Відтепер "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, в тому числі і запобіжний захід у вигляді застави буде обчислюватися, виходячи з вартості викраденого автомобіля", - зазначив він.

За словами Апостола, відтепер за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Він пояснив, що до прийняття закону особа, яка вчиняла угон авто вперше, мала можливість заплатити штраф чи відбутися умовним покаранням, а в новій редакції закону цю норму виключили - відтепер людина, яка посягає на чужу власність, буде нести лише кримінальну відповідальність.

"Тяжкість злочину раніше встановлювалась з урахуванням того, чи були понесені збитки. Але якщо автівка поверталася власнику в тому стані, в якому її вкрали, то суд вважав, що збитку не було. Цю норму також змінили. І зараз, незалежно від того, чи була повернута машина чи ні, вважається що жертва отримала величезну моральну травму, а значить була заподіяна шкода", - повідомив він.

Апостол зазначив, що також у законі змінили факт того, що лише за перше викрадення можна призначати умовний термін. Радник міністра поінформував, що відтепер, якщо особа викрала авто, то суд відразу повинен призначати реальний термін.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня ухвалила зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом. Голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон 8 вересня, а Президент Володимир Зеленський - 22 вересня.

24 вересня цей закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", і він набрав чинності наступного дня.