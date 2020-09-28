Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Шевченківський райсуд залишив під вартою обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера»).

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення», - сказала Голуб.

За її словами, наступне судове засідання у цій справі призначене на 8 жовтня на 14:30, де, як зазначила головуюча, будуть заслуховуватися вступні промови сторін, а також думки сторін щодо визначення порядку дослідження доказів і клопотань.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справ.