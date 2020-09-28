Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає кореспондент Укрінформу.
«Суд ухвалив клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення», - сказала Голуб.
За її словами, наступне судове засідання у цій справі призначене на 8 жовтня на 14:30, де, як зазначила головуюча, будуть заслуховуватися вступні промови сторін, а також думки сторін щодо визначення порядку дослідження доказів і клопотань.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.
4 вересня суд визначив присяжних у цій справ.