Міносвіти уперше проведе дослідження якості дошкільної освіти

Міністерство освіти та науки вперше проведе дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3).

Про це на круглому столі, який відбувся в Укрінформі в п’ятницю, розказала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“У найближчий перспективі ми проведемо оцінку якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики ECERS. Цей крок спрямований на забезпечення якості дошкільної освіти. Це в жодному випадку не для контролю чи перевірки, а дослідження якості освітнього процесу дошкільної освіти. ...Ми не оцінюємо результати дітей, а оцінюємо те, що впливає на розвиток дитини, її здоров’я, благополуччя, задоволеність, організацію освітнього середовища, види навчально-пізнавальної діяльності і характер взаємодії між вихователем і дітьми”, - зазначила Мандзій.

За її словами, дослідження буде проведено в 2020/2021 навчальному році в 200 закладах дошкільної освіти, дослідження буде проводитися на основі спостереження незалежними експертами.

Заступниця міністра наголосила, що примірники методики ECERS отримають всі заклади дошкільної освіти. Вони зможуть самостійно оцінити свою роботу, порівняти з показниками методики, а також зробити висновки та прийняти рішення про те, які зміни у себе запровадити.

Як зазначив на прес-конференції очільник Українського інститут розвитку освіти Вадим Карандій, дослідження буде проводитися в кілька етапів, перший етап — пілотний. Для проведення дослідження будуть підготовлені близько 80 експертів, які потім проведуть підготовчі тренінги для регіональних експертів.

“Упродовж цього та наступних років триватимуть пілотний та основний етапи дослідження. Відповідно календар цих подій та заходи визначені наказом МОН, в рамках цього процесу УІРО буде здійснювати відбір національних експертів, триває їх ознайомлення з методикою, навчання. Вони після цього будуть здійснювати пілотне дослідження, а також готувати регіональних експертів. Протягом 2020/2021 років ми як інституція зможемо підготувати близько 80 сертифікованих експертів”, - сказав Карандій.

Методика Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) використовується в понад 30 країнах світу. Це інструмент комплексного вимірювання якості дошкільної освіти як на рівні закладу, так і в національному масштабі. Методика має практичний характер, і може використовуватися самими закладами дошкільної освіти для прийняття рішень щодо поліпшення якості освітнього процесу , органами управління різного рівня для аналізу та прийняття управлінських рішень, експертизи та моніторингу якості освіти загалом.

Національне дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) передбачено програмою діяльності Кабінету Міністрів, затвердженою 12 червня 2020 року.