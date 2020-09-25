В Україні набув чинності закон про індексацію аліментів

Закон "Про виконавче провадження" щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі набув чинності.

Як передає Укрінформ, про це зазначається на сторінці відповідного закону 831-IX на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 24 вересня документ було опубліковано в газеті "Голос України", а 25 вересня він набрав чинності.

Закон передбачає усунення колізій у законодавстві та часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної і касаційної інстанцій. Для цього закон вносить зміни до абзацу першого ч. 4 ст. 71 Закону "Про виконавче провадження", у яких на виконавця покладається обов’язок щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 вересня ухвалила про щорічну індексацію аліментів, 22 вересня його підписав Президент.