В Україні набув чинності закон про індексацію аліментів
Як передає Укрінформ, про це зазначається на сторінці відповідного закону 831-IX на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що 24 вересня документ було опубліковано в газеті "Голос України", а 25 вересня він набрав чинності.
Закон передбачає усунення колізій у законодавстві та часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної і касаційної інстанцій. Для цього закон вносить зміни до абзацу першого ч. 4 ст. 71 Закону "Про виконавче провадження", у яких на виконавця покладається обов’язок щороку індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 вересня ухвалила про щорічну індексацію аліментів, 22 вересня його підписав Президент.