МКІП включило Одеську філармонію у програму "Велике будівництво"

Міністерство культури та інформаційної політики включило Одеську обласну філармонію до переліку об'єктів культури, реконструкція яких розпочнеться в першу чергу в межах програми “Великого будівництва” у сфері культури.

Про це заявив глава МКІП Олександр Ткаченко під час зустрічі з представниками обласної філармонії у четвер, 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будівля філармонії, зведена наприкінці ХІХ сторіччя, потребує невідкладної реконструкції, вона включена до списку програми “Великого будівництва” в культурі як першочерговий об'єкт 2021 року. Буде закладено відповідні кошти в державному бюджеті, ремонтні роботи можуть бути завершені протягом двох років", - зазначив Ткаченко.

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Також глава МКІП вважає, що відома своїми мистецькими здобутками Одеська філармонія заслуговує статусу національної.

"Я вважаю, що філармонія має отримати статус національної. Але при цьому потрібно уточнити, хто її фінансуватиме. Якщо філармонія залишиться на балансі обласної ради, має виплачувати зарплату, власне, облрада. Так само облрада має піклуватися і про ремонт", - сказав міністр.

"Іншими словами, йдеться про те, щоб надати цьому дуже вагомому культурному об'єкту реального наповнення у статусі національного закладу", - уточнив Ткаченко.

Як повідомлялося, будівля філармонії - архітектурний та історичний пам'ятник. Її зведено у 1899 році в стилі італійської (венеційської) Ґотики з елементами стилю Ренесансу. Велику концертну залу на понад 1000 місць вважають унікальною за мистецьким оздобленням і акустичними властивостями.