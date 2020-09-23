У цифрових паспортах відображатиметься актуальне місце проживання

У цифрових паспортах у мобільному застосунку "Дія" відображатиметься актуальне місце проживання громадянина.

Це передбачено змінами, які Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови № 278 від 15 квітня 2020 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, після підключення відповідного населеного пункту до Реєстру територіальних громад громадянин зможе посвідчувати своє місце проживання, пред’явивши ID-картку або закордонний паспорт у "Дії". У застосунку відображатиметься зареєстроване місце проживання.

Крім цього, документ громадянина у "Дії" містить інформацію про номер платника податків, запис УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі) та місце народження.

“У Дії вже відображається 675 тис. ID-карток та 2 млн закордонних біометричних паспортів. На початку жовтня презентуємо можливість ділитися цифровою копією документа, що посвідчує особу”, - повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Наразі у мобільному застосунку "Дія" вже доступні цифрові паспорти, тудентський квиток, посвідчення водія, поліс цивільного автострахування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Тепер же Мінцифри тестує цифровий номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків), цифрову довідку для внутрішньо переміщених осіб та цифрове свідоцтво про народження дитини.