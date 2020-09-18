В Україні запустили ще один освітній серіал для держслужбовців

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал «Відкриті дані для державних службовців» створений за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що завдяки освітньому серіалу кожен дізнається, як грамотно працювати і управляти даними в державному секторі. Участь у серіалі взяли представники влади, бізнесу та громадянського суспільства, що працюють з відкритими даними.

Після перегляду 13 серій, успішного проходження тестування після кожної серії та фінального тестування користувач отримає сертифікат, що засвідчує проходження курсу з відкритих даних для держслужбовців обсягом 0,2 кредиту ЄКТС.

Презентація освітнього серіалу відбулась на форумі Open Data Forum 2020.

Серіал вже доступний на порталі Дія.Цифрова Освіта.