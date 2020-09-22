У семи областях досі немає притулків для потерпілих від домашнього насильства - Денісова

В Україні створено 32 притулки для потерпілих віл домашнього насильства, але їх недостатньо.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій, присвяченій питанням реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству, передає кореспондент Укрінформу.

"За нашою інформацією, створено вже 32 притулки у 17 областях та місті Києві для постраждалих від домашнього насильства, а в семи областях ще немає. Тобто, місць у притулках недостатньо", - сказала омбудсмен.

Вона додала, що у період пандемії потрапити у такі притулки для декого стало складніше, оскільки не всі мають фінансову можливість оплатити тест на коронавірус, що є необхідною умовою для заселення.

За словами Денісової, у першому півріччі до Офісу омбудсмена надійшло понад 31 тисячу звернень щодо порушення прав людини. Вона також зауважила, що у 2019 році таких звернень було понад 47 тисяч.

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Як повідомлялося, раніше в Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству - 1547.