Зеленський підписав закон про оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, який Верховна Рада ухвалила 1 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» забезпечує підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування з держбюджету їхнього оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах, які розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Відповідно до закону, у 2020 році на заходи з оздоровлення дітей буде спрямовано 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики.

Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 вересня ухвалила зміни до бюджету-2020 для фінансування відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон передбачає на 2020 рік в додатку №3 до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії не залежно від форм власності.