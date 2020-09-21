Нацкорпус пікетував NewsOne,

Нацкорпус пікетував NewsOne, "112 Україна" та ZIK

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Укрінформ
Активісти Національного корпусу провели пікети під стінами телеканалів «NewsOne», «112 Україна» та «ZIK». Акція приурочена до початку навчання ЗС PФ «Кaвказ-2020», що проходять неподалік кордону з Україною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція, в якій загалом узали участь близько 100 осіб, тривала менше години. Пікетувальники тримали прапори Нацкорпусу та гасла «Розмінуй український інфопростір». Порядок під стінами телеканалу «112 Україна» забезпечували близько 100 правоохоронців, а біля «ZIK», де кількість пікетувальників не перевищувала 30 осіб, правоохоронців було вдвічі більше.

Активісти наголошували, що поки Pocія посилює вiйська на кордоні з Укрaїною, пpoросійські тeлеканали «готують плацдарм для подальшого наступу вoрога всередині крaїни».

«Коли Росія накопичує свій військовий потенціал на кордоні з Україною і явно дає всім зрозуміти про свої ворожі наміри, всередині країни продовжують діяти агенти, рупори Кремля, котрі розповідають про «великого брата, сусіда, друга», але ніколи не говорять, що Росія – це ворог, що Росія - це агресор, що це Росія винна у 10 тисячах вбитих українських захисників», - заявив один з активістів.

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За його словами, «п’ята колона» має бути демонтована, а для цього в законодавстві слід передбачити відповідальність за колаборацію, підігравання ворогу та будь-які інші дії, спрямовані на дестабілізацію українського суспільства.

«24 серпня ми передали в Офіс Президента законопроєкт «Про колабораціонізм», там якраз є стаття про медійних агентів ворожого впливу. Зараз ми займаємось адвокацією цього проєкту», - розповів активіст.

Під офісом «112 Україна» пікетувальники запалили фаєри та заявили про намір продовжити пікет під стінами МВС, вимагаючи припинити переслідування патріотів.

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