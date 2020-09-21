Християни східного обряду святкують Різдво Богородиці

Християни східного обряду 21 вересня відзначають Різдво Пресвятої Богородиці - одне із 12 найважливіших свят церковного року, яке в народі називали другою Пречистою, або “осениною”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як відомо, перша Пречиста – це Успіння Богородиці (28 серпня), а третя Пречиста – так звана “зимова” – Введення в храм Пресвятої Діви (4 грудня).

Зазвичай на другу Пречисту було заведено просити Богородицю про сприяння бездітним жінкам у народженні дитини. У давнину цей день так і називався – святом Рожаниці – і був жіночим родинним і родильним святом. У деяких регіонах України його ще називали “бабським святом”.

Водночас із другою Пречистою пов’язаний останній термін заготівлі чарівного зілля. Вважалося, що зібрані між першою і другою Пречистими приворотні трави мали особливу силу.

У давнину з цього дня (деінде з Семена) вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови). Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець удруге завершували їх стрижку.

Під цю пору помітно погіршується погода, дні стають похмурими, зазвичай дощить, тому й говорять: “Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає”.