21 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні друга Пречиста; кого нині стригтимуть, а кого поливатимуть і шукаємо концентрацію там, де її не знайти.

Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці, одне з 12 найважливіших свят церковного року, яке в народі називали другою Пречистою, або «Осениною». Зазвичай на другу Пречисту було заведено просити Богородицю про сприяння бездітним жінкам в народженні дитини. У давнину цей день так і називався – святом Рожаниці – і був жіночим родинним і родильним святом. У деяких регіонах України його ще називали «бабським святом». Разом з тим, із другою Пречистою пов’язаний останній термін заготівлі чарзілля. Вважалося, що зібрані між першою і другою Пречистими приворотні трави мали особливу властивість привертати чоловіка до жінки і навпаки. Але дітям забороняли ходити польовими та лісовими дорогами, бо «на них вужі сушаться».

В давнину з цього дня (деінде з Семена) вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови). Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець удруге завершували їх стрижку. Під цю пору помітно псується погода, дні стають похмурими, зазвичай дощить, тому й мовиться: «Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає».

Іменинники нині Марія, Іван, Георгій, Софія.

4-5 місячні дні. Місяць продовжує перебувати в Скорпіоні. Енергетика дня сильна, час непростий… (далі йтиметься про неприємне, тож можете не читати, натомість послухати щось заспокійливе:) Особливо ж жорстким обіцяє бути період з 25 до 30 вересня. Можливі дуже деструктивні поведінкові моделі – серйозні конфлікти, непорозуміння, протиріччя. Збільшаться ризики аварій, катастроф, певних руйнівних тенденцій. Щодо нинішнього дня, то він сприятливий для аналітичної діяльності. Високою буде концентрація на суті проблем, добре відділятиметься головне від другорядного. Можна братися за щось важливе і нове. Хоча, з кимось злий жарт може зіграти нерішучість. Також намагайтеся уникнути негативного впливу ззовні. В цьому допоможе молитва. Яснорозумного понеділка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: +0,7; а найтеплішим у 1932 – +28,0.