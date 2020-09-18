На Майдані пройшла акція пам’яті Гонгадзе

На Майдані Незалежності у Києві пройшла акція пам’яті українського журналіста Георгія Гонгадзе і всіх інших убитих українських журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого з того, що ми вміємо з вами, журналістська спільнота, ми не вміли би без Георгія Гонгадзе. Гонгадзе став не просто професіоналом, який загинув за свою справу і за нашу з вами теж. Георгія вбили за позицію і за те, що він просто не боявся. Його смерть була недаремною, бо тоді ми і влада зрозуміли, що українці готові піти на мученицьку смерть заради свободи, навіть журналісти», - зазначили організатори.

Акція пам`яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих в Україні журналістів / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Зокрема, на цьому заході також були присутні головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва, інші журналісти, правозахисники. Також тут був присутній голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія та інші.

Люди тримали у руках фото Гонгадзе. Також на акціях були присутні таблички із надписом «Ціна слова».

Присутні також вшанували пам'ять Гонгадзе хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда». Він зник 16 вересня 2000 року.

У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли труп без голови, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили фрагменти черепа, який нібито належить Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх службовців Департаменту зовнішнього спостереження МВС – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув'язнення.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.