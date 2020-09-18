У Денісової “лікують” сайт після хакерських атак

Робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини не може бути відновлена через чергові сторонні атаки на ресурс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Омбудсмана України у Фейсбуці.

"Працівниками Відділу інформаційних систем та захисту інформації Секретаріату Уповноваженого наразі проводяться відповідні технічні роботи. Всю актуальну інформацію читайте на публічних сторінках у Facebook та Telegram", - йдеться у повідомленні.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова неодноразово повідомляла, що на офіційний сайт уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюються масовані хакерські атаки.

За словами Денісової, останні півтора року ці хакерські атаки були системними.