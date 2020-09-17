Росія переслідує 134 українців за політичними мотивами

На сьогодні 134 українця переслідуються Російською Федерацією за політичними мотивами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила радниця Уповноваженого ВР з прав людини Ірина Закринична на онлайн-конференції "Політичні переслідування Кремлем в період COVID-19".

"Ми щоденно ведемо роботу по моніторингу всієї інформації, яка нам надходить і від адвокатів, і від рідних, яку ми дізнаємося по своїх власних каналах. Ця інформація про стан дотримання прав наших громадян , які незаконно утримуються РФ. За результатами цього моніторингу, на сьогоднішній день ми маємо наступні цифри. Ми думаємо, що наразі 134 українця переслідуються за політичними мотивами РФ",- сказала Закринична.

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Вона зазначила, що 112 українців перебувають в незаконному ув'язненні в місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, серед них 78 кримських татар.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України під час засідання Міжвідомчої комісії ухвалив рішення про виплату грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн, 10 родинам громадян України, які незаконно ув’язнені Російською Федерацією та 18 звільненим з полону особам.