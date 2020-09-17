Сотні білоруських ІТшників звернулися по роботу в Україні - Зеленський

Низка провідних ІТ-компаній Білорусі, більше сотні ІТ-спеціалістів уже звернулися до України щодо забезпечення їх роботою.

Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До нас зверталися білоруси через ті трагічні події, які зараз відбуваються у Білорусі, багато ІТшних провідних компаній, багато, дійсно, це вже сотні ІТшників звертаються до нас, ми хочемо їх забезпечити роботою по країні”, - сказав Зеленський.

За його словами, Львівщина у тому числі готова зустрічати білоруських ІТ-спеціалістів.

Водночас Президент пообіцяв, що Українська держава зажди буде підтримувати ІТ-індустрію і запевнив, що податків вище 5% не буде.

“Ми хочемо, щоб у Європі наша Україна була таким ІТ-хабом для молодих, талановитих людей”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Фото: ОП