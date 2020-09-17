Сотні білоруських ІТшників звернулися по роботу в Україні - Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До нас зверталися білоруси через ті трагічні події, які зараз відбуваються у Білорусі, багато ІТшних провідних компаній, багато, дійсно, це вже сотні ІТшників звертаються до нас, ми хочемо їх забезпечити роботою по країні”, - сказав Зеленський.
За його словами, Львівщина у тому числі готова зустрічати білоруських ІТ-спеціалістів.
Водночас Президент пообіцяв, що Українська держава зажди буде підтримувати ІТ-індустрію і запевнив, що податків вище 5% не буде.
“Ми хочемо, щоб у Європі наша Україна була таким ІТ-хабом для молодих, талановитих людей”, - додав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
Фото: ОП