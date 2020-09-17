В Україні проведуть ревізію злочинів проти журналістів

В Україні буде проведена ревізія ключових злочинів проти журналістів, скоєних за останні роки.

Про це сказав секретар Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові Вадим Міський під час онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» в Укрінформі.

"На останньому засіданні Ради при Президентові ми дійшли висновку, що потрібен якийсь новий імпульс в розслідуваннях резонансних злочинів, і доведення цих справ до вироків. Ми дійшли розуміння з Нацполіцією, що буде проведений аудит, ревізія ключових щонайменше десяти злочинів проти журналістів, які були зроблені за останні роки", - сказав Міський.

Він зазначив, що в Україні практично немає прецедентів покарань за резонансні злочини проти працівників медіа, і це дуже сильно впливає і на загальне сприйняття безпечності журналістської професії, породжує самоцензуру, і загалом на рівень свободи слова, на те, як Україну сприймають за кордоном.

"Суспільство та журналісти дуже мало поінформовані про перебіг розслідувань злочинів проти журналістів. Слідчі органи та прокуратура мають активно інформувати журналістську спільноту", - наголосив Міський.

Він додав, що у регіонах, де були скоєні резонансні справи проти журналістів, організують публічні звітування органів поліції.

Онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» організоване МКІП у співпраці з проєктом “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”. Головна мета заходу – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.