За добу в Україні коронавірус підтвердили у 301 дитини

За добу, станом на 17 вересня, COVID-19 підтверджено у 301 дитини та 147 медичних працівників, госпіталізовано 534 людини.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулу добу на COVID-19 захворіло 3 584 людини. Це черговий антирекорд, з них 301 дитина та 147 медпрацівників. Госпіталізовано 534 людини”, - сказав Степанов.

Він додав, що це велика кількість госпіталізованих, оскільки до лікарень потрапляють люди з середнім та важким перебігом хвороби.

За добу зафіксовано 60 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 вересня в Україні зафіксовано 3 584 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 162 660 людей.

Фото Андрія Скакодуба