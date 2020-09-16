У Харкові презентували українську тест-систему для діагностики COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор інституту, доктор медичних наук, професор Валерій Мінухін.

"Серед інших досягнень науковців увагу привертає розробка фахівців одеської фірми ВП "СІМЕСТА". Це тест-система для детекції, іншими словами, виявлення РНК коронавірусу SARS-COV-2. Вона заснована на наборі реагентів, які працюють у режимі реального часу (PCR-REAL-TIME-SARS-CoV-2). Серед конкурентних переваг цього набору - висока аналітична чутливість: він дозволяє виділити 100% специфічних вірусних РНК за трьома генами (більшість діючих зараз наборів діагностують один-два гени, що знижує ефективність дослідження) з крові, слини, фрагментів тканин та клітин, причому, у технологічному режимі "в одній пробірці", - зазначив Мінухін.

За його словами, нова тест-система розроблена відповідно до документів ВООЗ та методичних рекомендацій МОЗ України. Готовий набір реагентів може використовуватися для клінічних мазків.

Окремим блоком на форумі, який проводиться у режимі on-line, висвітлюються питання діагностики, лікування та запобігання поширенню на території України COVID-19.

Серед cпіворганізаторів форуму - Інститут ім.Мечнікова, Національна академія медичних наук, МОЗ, Всеукраїнська громадська організація "Товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації", Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.