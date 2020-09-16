Група крові та згода на трансплантацію: у водійські права додадуть нові відмітки

Уряд погодив проєкт постанови про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, а також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Таке рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні у середу, 16 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

«Проєктом акту пропонується приведення нормативно-правових актів у відповідь до чинного законодавства, а саме: внесення відмітки про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство до національного посвідчення водія на право керування транспортними засобами; приведення національного посвідчення водія у відповідність до додатка 6 «Національне посвідчення водія» до пункту 2 статті 43 Конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968 року в частині переваги кольору рожевий», - йдеться у пояснювальній записці.

У МВС звертають увагу на те, що пропонованими змінами передбачається внесення до графи 14 національного посвідчення водія включити відомості стосовно групи крові (резус-фактор), що дає змогу працівникам медичних установ оперативно надати першу необхідну допомогу потерпілим у разі травмування у ДТП.

Також уточнюється, що законом «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» передбачено питання щодо надання згоди або незгоди особи на трансплантацію.

«Велика кількість ДТП трапляється з летальними наслідками. Однак деякі органи особи можуть бути використані для трансплантації та врятування життя інших осіб. Доцільно було би, якби в посвідченні водія зазначалася група крові та згода або незгода особи на посмертне донорство», - йдеться у повідомленні.

У МВС інформують, що проєкт акту також містить норми, які є предметом міжнародно-правових зобов’язань у сфері європейської інтеграції.

Окремо уточнюється, що відповідно до законодавства нашої країни, документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із українським законодавством, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2 – ЄВРО-6 або іншому рівню»).

У МВС вважають, що позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

«Таким чином, доцільно врегулювати на нормативно-правовому рівні та привести у відповідність до міжнародного законодавства зразки бланків та технічні описи національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та тимчасового реєстраційного талона», - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомляв Укрінформ, з 17 липня підтвердити навички керування транспортними засобами стало простіше, адже перелік необхідних для цього документів було розширено.