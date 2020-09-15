Переселенцям з інвалідністю збільшили соцдопомогу на 130% - Сушкевич

Соціальну допомогу переселенцям з інвалідністю збільшили на 130%.

Про це заявив Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

"Наприклад, наскільки почула мене влада по переселенцям... Ви знаєте, мені вдалося на 130 відсотків збільшити допомогу переселенцям з інвалідністю", - заявив Сушкевич.

Він також зазначив, що переселенцям зараз також не потрібно надавати прописку, щоб стати на квартирний облік.

"Хто не має прописки - фіксованої адреси на території поза,... він не мав права стати на квартирний облік. Нам вдалося це зробити. Зараз не потрібно це, і можна ставати на квартирний облік", - повідомив уповноважений Президента.

Він також розповів, що народні депутати підтримали закон, який дозволяє з 2021 року вдвічі збільшити допомогу по догляду за людиною з інвалідністю з дитинства.

"Була сума 1326, стала 2662. До 3 тисяч по деяких позиціях збільшилася... Великі-невеликі - це мільярди грошей, які треба буде виділити державі, це надбавка до допомоги по догляду", - наголосив Сушкевич.

Крім того, за його словами, дітям з інвалідністю соцдопомога з початку наступного року також удвічі збільшиться. А в наступному, 2022 році, виплати ще більше зростуть.