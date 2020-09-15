Студенти під Радою вимагають не закривати Олімпійський коледж

Студенти під Радою вимагають не закривати Олімпійський коледж

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Укрінформ
Студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради, вимагаючи скасувати розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть декілька десятків осіб.

Студенти вимагають скасувати розпорядження Кабінету Міністрів, відповідно до якої майно та земля коледжу передається під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС). За словами учасників акції, це рішення означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу, адже у разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа (яка є основою коледжу) припинить своє функціонування.

Під ВР протестують студенти Олімпійського коледжу / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Водночас протестувальники вимагають відставки тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта, які, на думку організаторів, "сприяють рейдерському захопленню коледжу".

Студенти в межах акції протесту також влаштували показ своєї спортивної майстерності.

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Як повідомлялося, Кабмін розпорядженням №1083-р від 2 вересня 2020 р. погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту.

Протестуючи проти цього рішення, студенти Олімпійського коледжу 6 вересня оголосили про початок безстрокового страйку.

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