Студенти під Радою вимагають не закривати Олімпійський коледж

Студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради, вимагаючи скасувати розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть декілька десятків осіб.

Студенти вимагають скасувати розпорядження Кабінету Міністрів, відповідно до якої майно та земля коледжу передається під управління Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіС). За словами учасників акції, це рішення означає фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу, адже у разі його приєднання до НУФВіС олімпійська школа (яка є основою коледжу) припинить своє функціонування.

Під ВР протестують студенти Олімпійського коледжу / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Водночас протестувальники вимагають відставки тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта, які, на думку організаторів, "сприяють рейдерському захопленню коледжу".

Студенти в межах акції протесту також влаштували показ своєї спортивної майстерності.

Як повідомлялося, Кабмін розпорядженням №1083-р від 2 вересня 2020 р. погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту.

Протестуючи проти цього рішення, студенти Олімпійського коледжу 6 вересня оголосили про початок безстрокового страйку.