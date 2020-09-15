У світі відзначається Міжнародний день демократії

Міжнародний день демократії відзначається у вівторок, 15 вересня.

Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей і принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної моделі у світі не існує.

Ця форма правління відома в історії чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. У Стародавній Греції вони упродовж тривалого часу чергувалися з різноманітними формами монократії (тираніями, деспотіями), в Стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох сторіч передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське Середньовіччя з його демократичними містами-державами (Венеція, Женева, Лукка). Про демократію писали Арістотель і Платон, Монтеск’є і Джон Лок, Руссо і Робесп’єр.

Прикметно, що демократія, на відміну від недемократичних типів правління (тоталітарних, авторитарних), не спрощує відносин суспільства і держави, народу і влади сильними і примітивними засобами тиску, а навпаки – ускладнює їх. Такі демократичні процеси, як вибори і конституційні реформи, досягнення мирних угод, допомагають зберігати баланс між різними політичними інтересами, зміцнювати стабільність і знижувати ризик виникнення насильства.

Як зазначають в ООН, цього року безпрецедентна за своїми масштабами криза COVID-19 призвела до серйозних наслідків у соціальній, політичній і правовій сферах у всьому світі. На тлі надзвичайних заходів щодо подолання кризи, прийнятих державами, вкрай важливо дотримуватися принципів верховенства права, захисту і дотримання міжнародних стандартів, а також забезпечувати право громадян на доступ до засобів правового захисту та належного судового розгляду.