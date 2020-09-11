Посол ЄС вбачає три основні виклики для українського медіасектору

Основними викликами для українського медіасектору наразі є надання суспільству неупередженої інформації, протидія оліграхічному впливу на медіаландшафт у країні та виконання ними свого призначення як четвертої гілки влади.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на Шостому Донбас Медіа Форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший, найважливіший виклик випливає з ситуації, що в Україні йде війна, і це дуже сумна правда, тому що дедалі важче стає отримати неупереджену інформацію. По-друге, не завжди йдеться про можливість висвітлювати інформацію неупереджено - йдеться також про бажання робити це. Дуже багато ЗМІ в Україні, особливо телевізійних, належать заможним особам, олігархам. Олігархічні медіа є популярним інструментом у політичних війнах, ці олігархи завжди мають дуже чіткі політичні інтереси і симпатії, тож це точно стає або вже стало великим викликом для медіаландшафту в Україні. По-третє, журналісти мають виконувати своє завдання як четвертої гілки влади", - сказав Маасікас.

Коментуючи третій виклик, він зауважив, що медіа мають надавати аналіз інформації, а не лише новини, вони мають бути платформою для обговорення, мати механізми перевірки інформації, що дасть їм змогу стати повномасштабним інструментом впливу громадян на рішення органів державної влади.

У цьому контексті Маасікас зазначив, що з цих викликів випливає декілька векторів діяльності, до підтримки уже долучився ЄС і готовий надалі це робити. Це, зокрема, просування медіаграмотності, деолігархізація медіа, розвиток незалежних медіа включно з сильними добре фінансованими державними суспільними мовниками, а також захист інформаційного простору та захист журналістів, що передбачає завершення всіх розслідувань і злочинів проти журналістів і притягнення зловмисників до відповідальності, та розвиток професійної журналістики.

"Тобто перед нами стоять неймовірні виклики, але це також є для нас полем для подальшої спільної роботи, і ЄС готовий вас у цьому підтримувати", - запевнив голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні розпочався дводенний Шостий Донбас Медіа Форум. У 2020 році його темою є «Співпраця під час ізоляції».

У дискусіях та воркшопах впродовж двох днів візьмуть участь майже 60 спікерів із 14 країн світу, а учасники цьогоріч вперше долучаються онлайн через епідеміологічні виклики.

У програмі Форуму 18 дискусій та воркшопів від українських та зарубіжних експертів із Великої Британії, Грузії, Угорщини, Естонії, Франції, Чехії, Швеції, Польщі, Нідерландів, Боснії, Хорватії, Нікарагуа, Сальвадора. Усі заходи відбуваються у форматі talk show із прямою трансляцією та відеовключеннями. Для всіх заходів передбачений синхронний переклад англійською та українською мовами, буде і переклад жестовою мовою.