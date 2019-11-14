Українському медіаринку потрібна саморегуляція - медіаконсультант
Про це під час дискусії "Хто і як має контролювати журналістів?" у Києві заявила медіаконсультант Ніна Кур'ята.
"Якщо ми говоримо про те, щоб дійсно сісти за круглий стіл між владою, громадськістю, журналістами і журналістськими організаціями, якщо влада говорить, що вона дійсно хоче синергії - влада повинна ініціювати цю синергію і забезпечити її умови. Поки що ми не бачимо цього, на жаль", - зазначила вона.
Медіаконсультант наголосила, що українському медіаринку потрібна саморегуляція. Разом з тим, Кур'ята окремо зауважила, що запрошений міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на дискусію не прийшов.
Публічна дискусія на тему: "Хто і як має контролювати журналістів?" / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ
"Які б зараз не були написані законопроєкти, вже те, що до влади не запросили всіх зацікавлених, а сьогодні до всіх зацікавлених не прийшла влада - це дуже промовиста річ, щоб сказати: "Ні, у нас в цьому процесі не все правильно відбувається", - додала Кур'ята.
У свою чергу, голова ГО "Громадське телебачення", журналістка Наталка Гуменюк відмітила, що в Україні працюють інструменти впливу на недоброякісну роботу ЗМІ, зокрема, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Водночас журналістка зауважила, що підхід до регуляторних механізмів потребує змін.
"Я категорично скажу: попри всі розмови, п'ять років пропаганди і дезінформації, влада має бути дуже обережною у регулюванні медіа, зокрема, у поставторитарних країнах. Тому що інакше це все одно використання старих прийомів. І будь-яке рішення влади щодо того, хто визначає, що говорити, чи ні - це політичне рішення", - відмітила Гуменюк.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".
У свою чергу, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не збирається регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.