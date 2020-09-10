Зарплату вчителям підвищать цього або наступного року – Шмигаль

Зарплату вчителям підвищать цього або наступного року, в уряді працюють над цим рішенням.

Про це сказав Прем`єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки у Херсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По зарплатах вчителів, ми сьогодні напрацьовуємо можливості, які в нас є, працює Мінфін, Міносвіти над тим, щоб збільшити якщо не в цьому році, то в наступному. В нас такі плани є", - заявив прем’єр.

Він додав, що вчителі мають бути належно оцінені державою за важку і непросту роботу, тим більше в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, Шмигаль 10 вересня здійснює робочу поїздку до Херсона.

Фото: КМУ