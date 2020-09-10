В Україні середня зарплата липня склала понад 9,8 тисяч

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної у липні у розмірі 9 837 грн 35 коп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за липень 2020 року в сумі 9 837 гривень 35 копійок», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ПФУ затвердив показник заробітної плани за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок.