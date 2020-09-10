Двом працівникам СБУ оголосили підозру в розголошенні держтаємниці

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру двом співробітникам Служби безпеки України за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особами, яким ці відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані, маючи допуск та доступ до держтаємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавати останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.