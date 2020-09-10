СБУ викрила чиновників міграційної служби, які робили документи бойовикам "ДНР"

Контррозвідники СБУ викрили та припинили протиправні дії посадовців Державної міграційної служби України у Донецькій області з легалізації бойовиків терористичної організації «ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління ДМС України.

Зазначається, що контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, жителям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури та без особистої присутності громадянина. Задокументовано, що серед «клієнтів» були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної «ДНР», які ніколи не перетинали лінію розмежування.

У ході проведення обшуків в офісних приміщеннях сервісних центрів та міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними.

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Водночас під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводять процесуальні дії. Встановлюються всі обставини протиправної діяльності.