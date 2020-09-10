Рівень летальності від коронавірусу в Україні скоротився до 2,1% - МОЗ

В Україні відсоток летальності від коронавірусу є одним з найнижчих у світі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Все, що стосується летальності, то вона у нас найнижча у світі. Ми можемо пишатися нашими лікарями й нашими діями, які призводять до таких показників", - наголосив Степанов.

Він зазначив, що у Франції летальність від коронавірусу складає понад 9%, у Великій Британії - понад 11%, у Німеччині - близько 4%, а у США - близько 3%.

За словами Степанова, понад 90% серед людей, які померли від коронавірусу в Україні, старше 50 років, і близько 80 % - це люди, які мали супутні захворювання.

Очільник МОЗ додав, що в Україні знизилась летальність від коронавірусу на 30% у порівнянні з першими числами квітня. Тоді вона була на рівні 3%, а зараз 2,1%. На це вплинули, перш за все, всі дії, які були зроблені для боротьби з COVID-19.

"Ці дії комусь можуть не подобатись, але є результати цих дій. Та ж сама летальність", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

Фото: Андрія Скакодуба