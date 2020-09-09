В Україні можуть з’явитися центри надання культурних послуг

Заступник міністра розвитку громад і територій В’ячеслав Негода вважає, що в умовах децентралізації територіальні громади здатні краще за інші органи розвивати питання культури та традицій.

Як передає Укрінформ, про це він сказав 9 вересня під час публічного обговорення "Культура в умовах децентралізації".

«В умовах децентралізації краще за самі громади розвивати питання культури, традицій не можуть інші органи. Тому основний акцент і в повноваженнях, і в ресурсах буде робитися на підтримку громад, які мають бути першими осередками, першими тими культурними стільниками, де формується і культура, і там же – основна інфраструктура, яка забезпечує надання отих послуг, які, можливо, будуть іти через ці культурні центри,» – зазначив Негода.

У цьому контексті він відзначив ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики щодо створення культурних центрів.

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«Оскільки протягом останніх років ми багато говоримо про центри надання адміністративних послуг, то потрібно, щоб у нас з’явилися й центри надання культурних послуг. Тому що навіть перелік об’єктів, який на сьогодні є, наприклад, у сільській громаді, які розкидані в різних місцях, означає, що ця інфраструктура не досить ефективно використовується», – зауважив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час публічного обговорення "Культура в умовах децентралізації" заявив, що відомство пропонує у проєкті Державного бюджету на 2021 рік збільшити фінансування сфери культури на 50%.