В Україні перевірили систему харчування у 500 школах

У межах реформування системи шкільного харчування було перевірено 500 шкіл по всій Україні, в результаті чого виявили низку проблем: відсутність харчування для дітей з особливими харчовими потребами, застаріле обладнання тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

На початку цього року Мінекономіки спільно з МОН, МОЗ та за участі органів місцевого самоврядування, місцевих фахівців у сферах освіти, медицини та безпечності харчових продуктів, було проведено комплексне обстеження 500 міських та сільських шкіл, у яких навчається понад 300 тис. учнів.

Зазначається, що у результаті обстеження закладів виявлено низку ключових проблем, зокрема: відсутність харчування для дітей з особливими харчовими потребами (дієтичні столи), низька динаміка запровадження та використання системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, зношене та застаріле обладнання, низький рівень обізнаності щодо повноцінного харчування та недостатній рівень знань в частині закупівлі харчових продуктів.

"Наступним кроком є реалізація заходів направлених на вирішення цих проблем, а саме: удосконалення нормативно-правової бази, в тому числі щодо норм харчування, створення належних умови для безпечного та якісного харчування, оновлення та модернізація харчоблоків та проведення просвітницької роботи щодо повноцінного харчування", - наголосили у міністерстві.

Наразі Мінекономіки завершує розробку низки документів, які спрямовані на реалізацію Плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 № 1008-р.

Як повідомляв Укрінформ, восени 2019 року, за ініціативою Першої леді Олени Зеленської, було створено міжвідомчу робочу групу з метою вивчення поточного стану системи харчування в українських школах. До складу робочої групи увійшли представники Мінекономіки, МОЗ, МОН, Держпродспоживслужби, АМКУ та народні депутати.