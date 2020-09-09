Обласні прокуратури в Україні запрацюють з 11 вересня

В Україні з 11 вересня розпочнуть роботу обласні прокуратури.

Як передає Укрінформ, відповідний наказ генпрокурора опублікований у газеті "Голос України".

"Днем початку роботи обласних прокуратур визначити 11 вересня", - йдеться в наказі.

Документ передбачає, що 11 вересня розпочнуть роботу прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська обласні прокуратури.

А також Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська обласні прокуратури та Київська міська прокуратура.

Крім того, на правах обласних прокуратур з 11 вересня діятимуть Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.