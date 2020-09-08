Держкіно підготує стратегію розвитку української кіногалузі

Держкіно підготує стратегію розвитку української кіногалузі

Укрінформ
Державне агентство з питань кіно невдовзі підготує і представить на обговорення стратегію розвитку української кіногалузі, врахувавши при цьому пропозиції кіноіндустрії.

Про це сказала перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук під час круглого столу «Шляхи розвитку української кіногалузі: розробка стратегії і виклики», передає кореспондент Укрінформу.

«З приводу розробки стратегії розвитку галузі – це потрібно. Потрібно врахувати всі виклики, всі питання, які є на сьогоднішній день у сфері. В наших планах є підготовка такої стратегії. Можливо, за якийсь невеликий період часу ми її підготуємо і винесемо для обговорення, врахуємо всі побажання, всі пропозиції від сфери – що потрібно вдосконалити, відобразити в цих документах, і готові до обговорення всіх проєкт», - зазначила Шевчук.

Водночас вона уточнила, що наразі йдеться про підготовку документа всередині самого агентства із залученням Міністерства культури та інформаційної політики.

Читайте також: МКІП планує закласти у бюджет-2021 мільярд на українське кіно

«Якщо сфера має бажання, вона може вже подавати якісь пропозиції, бачення для того, щоб при підготовці проєкт ми їх врахували і винесли для обговорення узгоджений з представниками сфери», - зауважила перша заступниця голови Держкіно.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-