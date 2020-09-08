Держкіно підготує стратегію розвитку української кіногалузі

Державне агентство з питань кіно невдовзі підготує і представить на обговорення стратегію розвитку української кіногалузі, врахувавши при цьому пропозиції кіноіндустрії.

Про це сказала перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук під час круглого столу «Шляхи розвитку української кіногалузі: розробка стратегії і виклики», передає кореспондент Укрінформу.

«З приводу розробки стратегії розвитку галузі – це потрібно. Потрібно врахувати всі виклики, всі питання, які є на сьогоднішній день у сфері. В наших планах є підготовка такої стратегії. Можливо, за якийсь невеликий період часу ми її підготуємо і винесемо для обговорення, врахуємо всі побажання, всі пропозиції від сфери – що потрібно вдосконалити, відобразити в цих документах, і готові до обговорення всіх проєкт», - зазначила Шевчук.

Водночас вона уточнила, що наразі йдеться про підготовку документа всередині самого агентства із залученням Міністерства культури та інформаційної політики.

«Якщо сфера має бажання, вона може вже подавати якісь пропозиції, бачення для того, щоб при підготовці проєкт ми їх врахували і винесли для обговорення узгоджений з представниками сфери», - зауважила перша заступниця голови Держкіно.