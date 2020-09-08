Пресбрифінг білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова в Укрінформі

Спікери розповіли, за яких обставин перетнули державний кордон та про затримання Марії Колесникової, а також про останні події в Білорусі і про тиск на Координаційну раду.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти насильно.