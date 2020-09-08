Пресбрифінг білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова в Укрінформі

Пресбрифінг білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова в Укрінформі

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Укрінформ
В Укрінформі провели пресбрифінг білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков.

Спікери розповіли, за яких обставин перетнули державний кордон та  про затримання Марії Колесникової, а також про останні події в Білорусі і про тиск на Координаційну раду.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти насильно.

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