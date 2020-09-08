Україна 19 вересня долучиться до «Всесвітнього дня прибирання»

Україна 19 вересня долучиться до «Всесвітнього дня прибирання»

Укрінформ
Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine проведе 19 вересня о 10:00 акцію «Всесвітній день прибирання».

Про це Укрінформу повідомили організатори акції.

«З метою поліпшення екологічної ситуації України, розвитку Всеукраїнського волонтерського руху, спільного прагнення до кращого майбутнього в розбудові екологічного сектору Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s do it World проводить щорічну соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій. Міжнародна акція «Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day» відбудеться в 24 регіонах України та 180 країнах світу 19 вересня о 10:00 з дотриманням карантинних норм та обмежень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в акції візьмуть участь комерційні і некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднаються на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, лідери думок та пересічні громадяни.

«Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити проблеми з відходами в їх найближчому оточенні та почати вживати заходи щодо їх усунення. Ця поінформованість переросте в пошук рішень та дій для вирішення проблеми. У межах акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Це додаткова можливість привернути увагу до питань, пов’язаних з відходами в нашій країні, а також закликати людей до дій. Цього року, враховуючи карантинні обмеження, планується новий формат – групового, сімейного прибирання з дотриманням соціальної дистанції та в масках за можливості з роздільним збором вторинної сировини й здачею відсортованого в найближчий пункт прийому», - коментує президент Let’s do it Ukraine Юлія Мархель.

Як нагадали організатори, за даними Світового банку, люди щодня виробляють понад 2 мільярди тонн сміття, переважна більшість відходів розкладається дуже довго. Зокрема, поліетилен - до 200 років, пластик – понад 500 років, а їх спалення призводить до викиду важких металів, що руйнують озоновий шар. Грунтові води, омиваючи відходи, збирають у собі залізо, ртуть, цинк, свинець, барвники, пестициди, миючі засоби та інші хімікати.

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Якщо людство продовжить смітити, до 2030 року потрібно буде ще дві додаткові планети, щоб зберігати своє сміття. Тож настав час активних змін, закликають в Let’s do it Ukraine.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine - учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.

Фото: letsdoitukraine.org

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